Созданные в ЛНР и ДНР группировки войск перешли в контрнаступление при поддержке ВС РФ

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24 февраля 2022, 13:33

Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Оборонные ведомства ДНР и ЛНР продолжительное время вели сдерживающие бои по отражению атак со стороны украинской армии. Теперь обе армии провели мобилизацию и сформировали группировку войск и перешли в контрнаступление. Информацию сообщил в четверг, 24 февраля, журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск», отмечается в заявлении российского военного.

Конашенков описал продвижение республиканских войск. «Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику», − значится в докладе.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг, 24 февраля, заявил, что операция скоро закончится, и города Донбасса будут освобождены.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.