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Зеленский 24 февраля объявил: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

, 12:42 Источник: ТАСС, РИА Новости

Зеленский 24 февраля объявил: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
фото: сайт президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Ранее сегодня Зеленский дважды обращался к украинским гражданам.

Он объявил о введении на всей территории Украины военного положения. Президент Украины заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны.

Зеленский также провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока. рассказал о переговорах с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской "агрессии". Были обсуждены меры по обеспечению жизнедеятельности страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в новом обращении к россиянам сообщил о решении начала специальной военной операции в Донбассе.

В Минобороны РФ в четверг сообщили, что авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины российскими военными не наносится.  Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

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Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.