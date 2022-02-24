Зеленский 24 февраля объявил: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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24 февраля 2022, 12:42 Источник: ТАСС, РИА Новости

фото: сайт президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Ранее сегодня Зеленский дважды обращался к украинским гражданам.

Он объявил о введении на всей территории Украины военного положения. Президент Украины заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны.

Зеленский также провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока. рассказал о переговорах с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской "агрессии". Были обсуждены меры по обеспечению жизнедеятельности страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в новом обращении к россиянам сообщил о решении начала специальной военной операции в Донбассе.

В Минобороны РФ в четверг сообщили, что авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины российскими военными не наносится. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.