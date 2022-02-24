Президент Зеленский 24 февраля обратился к украинцам и сообщил о введении военного положения на всей территории Украины

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24 февраля 2022, 08:25

В. Зеленский после встречи с президентами Польши и Литвы, фото: офис президента Украины

Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, обратился к украинским гражданам и заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение. "Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", - сказал Зеленский в обращении к украинцам.

Президент Украины заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны. "Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", - говорится в его обращении к украинским гражданам.

Вчера по результатам встречи с президентами Польши и Литвы в Киеве Зеленский отметил, что украинская армия готова к любому сценарию развития событий, но подробности разглашать он не стал.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в новом обращении к россиянам сообщил о решении начала специальной военной операции в Донбассе.

В своем выступлении Владимир Путин отдельно обратился к военнослужащим Украины.

Ранним утром, после пяти часов утра по местному времени в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, в Одессе, Харькове, Краматорске, Бердянске слышны взрывы.