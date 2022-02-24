Минобороны РФ: авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины не осуществляется, гражданам ничего не угрожает

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24 февраля 2022, 09:33 Источник: РИА Новости

MOD Russia, globallookpress.com

В Минобороны РФ в четверг сообщили, что авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины российскими военными не наносится. "Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в оборонном ведомстве РФ.

В Минобороны уточнили, что артиллерийские удары по украинским городам не наносятся, средства поражения используются для выведения из строя инфраструктуры, относящейся к ВСУ Украины.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в оборонном ведомстве РФ.

Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.