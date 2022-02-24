Минобороны РФ: авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины не осуществляется, гражданам ничего не угрожает

В Минобороны РФ в четверг сообщили, что авиаударов и ракетных ударов по населённым пунктам Украины российскими военными не наносится. "Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в оборонном ведомстве РФ.
В Минобороны уточнили, что артиллерийские удары по украинским городам не наносятся, средства поражения используются для выведения из строя инфраструктуры, относящейся к ВСУ Украины.
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в оборонном ведомстве РФ.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.