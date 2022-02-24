Верховная Рада Украины поддержала введение военного положения в стране, о котором заявил Зеленский

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24 февраля 2022, 10:12 Источник: РИА Новости

Спикер Рады Руслан Стефанчук, фото из соцсети "Фейсбук"

Верховная Рада в четверг поддержала введение военного положения на всей территории Украины. В сообщении Рады, опубликованном в Facebook, говорится, что депутаты "проголосовалаи за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины". За проголосовало 300 депутатов.

Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, обратился к украинским гражданам и заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие. Сегодня Путин выступил с очередным обращением. Глава российского государства объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.