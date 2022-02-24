Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие

Аргументы Недели → Политика 13+

24 февраля 2022, 08:09

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие. Сегодня Путин выступил с очередным обращением. Глава российского государства объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

В своем выступлении Владимир Путин отдельно обратился к военнослужащим Украины. "Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что военнослужащие Украины давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит свою страну и издевается над этим самым народом". Президент России призвал украинских военных не исполнять ее преступных приказов. Он призвал солдат "немедленно сложить оружие и идти домой".

Путин подчеркнул, что "все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям".

"Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - заявил президент России.

Обращение Путина было показано в прямом эфире российского телевидения и публикуется на сайте Кремля.