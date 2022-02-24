В четверг сообщается о взрывах утром в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске

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24 февраля 2022, 07:37

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В четверг, 24 февраля, ранним утром, после пяти часов утра по местному времени в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, в Одессе, Харькове, Краматорске, Бердянске слышны взрывы. Об этом сообщают украинские и западные СМИ.

Сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь". По данным телеканала "Россия-24", всех работников и пассажиров эвакуировали из аэропорта столицы Украины.

Корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд сообщил о серии взрывов. Он отметил, что судя по звуку, разрывы "были достаточно далеко", - передает РИА Новости.

Корреспондент ТАСС передает из Харькова, что группа пожарных машин проехала к воинской части под Борисполем, взрывы продолжаются.

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