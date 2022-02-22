Anadolu: президент Турции Эрдоган назвал неприемлемым решение президента России Путина признать ЛНР и ДНР

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2022, 13:39

Президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментровал решение президента России Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). "Мы считаем это решение неприемлемым", заявил Эрдоган.

Турецкий президент призвал стороны соблюдать здравый смысл и международное право, - сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на агентство Anadolu.

Владимир Путин 21 февраля объявил о признании ДНР и ЛНР.

Руководитель пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын ранее информировал о намерениях Эрдогана в ближайшее время провести переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта. Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной и организовать встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на своей территории.

Лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо поделился с «Коммерсантом» своими впечатлениями о событиях, происходящих вокруг Украины. По его мнению, конфликт на Донбассе разожгла исключительно Москва.

Россия гарантирует безопасность признанным Россией самопровозглашенным Донецкой и Луганской Народным Республикам, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.