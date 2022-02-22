Сергей Сивохо: Убивать жителей Донбасса за свою точку зрения нельзя

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2022, 13:25

Лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо поделился с «Коммерсантом» своими впечатлениями о событиях, происходящих вокруг Украины.





По его мнению, конфликт на Донбассе разожгла исключительно Москва. Ни о каких переговорах с представителями самопровозглашённых республик речи быть не может. На президента Владимира Зеленского, который не имел понятия о политике до избрания главой государства, возложена огромная ответственность. Определённая доля ответственности за кризис на Донбассе возлагается на предыдущего президента Петра Порошенко. Нужно было идти на определённые уступки. Проблему пытались решить с налёта, но этого не вышло.



Платформа примирения и единства была создана для того, чтобы юго-восточный регион не отдалялся от Украины. Люди устали от войны. Вернуть население Донбасса в состав государства не получится, считает политик.



Жители Донецка и Луганска встревожены тем, что против них двинулась армия. Они не поддержали идеи Майдана в 2014 году, но они имели право на свою точку зрения. Убивать их за это нельзя, говорит Сивохо. Для себя Сивохо считает основной задачей восстановление связей и контактов с жителями отделившихся территорий. На Донбасс регулярно отправляется небольшая гуманитарная помощь. Ведётся общение на всех уровнях.



