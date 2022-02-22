Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → Политика 13+

22 февраля 2022, 13:03

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Россия гарантирует безопасность признанным Россией самопровозглашенным Донецкой и Луганской Народным Республикам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что между Россией и этими новыми государствами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в которых Москва гарантировала обеспечивать их безопасность.

Лавров думает, что это понимают все. Глава российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что сейчас Россию волнует продолжающаяся воинственная риторика киевских властей и накачивание Западом Украины оружием. Лавров заявил, что Россия продолжает выступать за решение всех проблем мирным способом, и поэтому нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, продолжающиеся действия по накачиванию его вооружениями, продолжаются и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с ДНР и ЛНР.