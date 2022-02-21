Глава ДНР Пушилин призвал всех способных держать мужчин прибыть в военные комиссариаты

Аргументы Недели → В мире 13+

21 февраля 2022, 14:13 Источник: Свободная пресса

Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник, 21 февраля, призвал всех мужчин прибыть в военные комиссариаты республики.

В заявлении Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР, говорится: «Призываю всё мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей и нашего Отечества». Об этом говорится в сообщении на сайте главы ДНР, - пишет «Свободная пресса».

В своем экстренном заявлении глава самопровозглашенной республики заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали позиции ДНР под Мариуполем, идет боестолкновение у границы с Россией. Он подчеркнул, что «за последние сутки обстановка в республике стала критической».

В субботу, 19 февраля, в ДНР объявили всеобщую мобилизацию. Военкоматы республики работают в усиленном режиме.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал Указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.





