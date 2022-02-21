Пушилин: войска Украины атаковали позиции ДНР под Мариуполем, идет бой у границы с Россией

Вооруженные силы Украины атаковали позиции ДНР под Мариуполем, идет боестолкновение у границы с Россией. Об этом в своем экстренном заявлении проинформировал глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.
Он указал, что «за последние сутки обстановка в республике стала критической».
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — отметил, в частности, Пушилин.
Ранее сегодня сообщалось, что телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры ночных ударов ВСУ по позициям бойцов ДНР в районе Новоазовска.