Пушилин: войска Украины атаковали позиции ДНР под Мариуполем, идет бой у границы с Россией

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21 февраля 2022, 13:13

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины атаковали позиции ДНР под Мариуполем, идет боестолкновение у границы с Россией. Об этом в своем экстренном заявлении проинформировал глава самопровозглашенного государства Денис Пушилин.

Он указал, что «за последние сутки обстановка в республике стала критической».

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», — отметил, в частности, Пушилин.

Ранее сегодня сообщалось, что телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры ночных ударов ВСУ по позициям бойцов ДНР в районе Новоазовска.