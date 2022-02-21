Телеканал «Звезда» показал кадры ночных ударов ВСУ по позициям бойцов ДНР под Новоазовском

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21 февраля 2022, 12:54

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российский телевизионный канал «Звезда» показал кадры ночных ударов Вооруженных сил Украины по позициям бойцов самопровозглашенной ДНР под городом Новоазовском на юге Донецкой области.

«Опубликованы кадры обстрела позиций НМ ДНР украинскими военными ночью 21 февраля в районе Новоазовска. Напомним, сегодня ночью под Новоазовском ВСУ предприняли попытку прорыва. Ополчение пресекло атаку ВСУ с помощью артиллерии и минометов», — пишет Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии», разместивший видео «Звезды».

Ранее в понедельник сообщалось, что артиллерия республик Донбасса уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», стоявший на вооружении противника.