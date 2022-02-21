Артиллерия республик Донбасса уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» армии Украины

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21 февраля 2022, 12:13 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Артиллерия непризнанных республик Донбасса уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" ВСУ уничтожен в результате артиллерийского удара сопредельной стороны. Ополчение уничтожило одну "Тунгуску"!», — пишет TG-канал.

В каком районе Донбасса это произошло, не уточняется.

В последние дни в зоне военного конфликта на востоке Украины фиксируется резкое обострение ситуации. Ранее в понедельник сообщалось, что украинский диверсант подорвался на собственной взрывчатке при попытке заложить мину в центре столицы ДНР.