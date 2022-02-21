Украинский диверсант подорвался на собственной взрывчатке при попытке заложить мину в центре столицы ДНР

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21 февраля 2022, 11:25

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинский диверсант подорвался на собственной взрывчатке при попытке заложить мину в центре столицы самопровозглашенной ДНР. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

Как пишет канал, злоумышленник «хотел заложить мину в центре Донецка, но взорвался сам».

«Попытка совершить теракт возле работающего рынка в вблизи Донецкого железнодорожного вокзала закончилась неудачей для украинского террориста», — отмечается в процитированном посте.

Сообщается, что диверсант погиб.

Ранее в понедельник стало известно, что украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР, взорвала склад с оружием Народной милиции республики и попыталась выйти на границу с Россией.