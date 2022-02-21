Украинские диверсанты проникли на юг ДНР, взорвали склад с оружием Народной милиции и попытались выйти на границу с Россией

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21 февраля 2022, 10:58

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР, взорвала склад с оружием Народной милиции самопровозглашенного государства и попыталась выйти на границу с Российской Федерацией.

«Ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — говорится в заявлении министерства госбезопасности республики.

Ведомство проинформировало, что диверсанты подорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции и попытались выйти на границу с Россией. В настоящий момент ведется бой.

Ранее сегодня сообщалось, что киевские военные уничтожили одного бойца ДНР при обстреле села Коминтерново.