Украинские военные уничтожили одного бойца ДНР при обстреле Коминтерново, силы республики открыли ответный огонь

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили одного бойца ДНР при обстреле села Коминтерново, подразделения непризнанной республики открыли ответный огонь. Об этом проинформировал Telegram-канал «Донбасс решает».
«Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб при обстреле Коминтерново. Еще один был ранен, а двое получили контузию», — пишет TG-канал.
В процитированном посте отмечается, что силы ДНР открыли ответный огонь.
В зоне конфликта на востоке Украины в последние дни фиксируется резкое обострение ситуации. Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрек, что Киев ждет поражение, если он «решит пойти на зачистку Донбасса».