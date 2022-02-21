Украинские военные уничтожили одного бойца ДНР при обстреле Коминтерново, силы республики открыли ответный огонь

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21 февраля 2022, 09:47

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили одного бойца ДНР при обстреле села Коминтерново, подразделения непризнанной республики открыли ответный огонь. Об этом проинформировал Telegram-канал «Донбасс решает».

«Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб при обстреле Коминтерново. Еще один был ранен, а двое получили контузию», — пишет TG-канал.

В процитированном посте отмечается, что силы ДНР открыли ответный огонь.

В зоне конфликта на востоке Украины в последние дни фиксируется резкое обострение ситуации. Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предрек, что Киев ждет поражение, если он «решит пойти на зачистку Донбасса».