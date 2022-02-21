Экс-депутат Рады Журавко: «Если Украина решит пойти на зачистку Донбасса, то Донбасс выиграет эту войну»

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21 февраля 2022, 09:04

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевскую сторону ждет поражение, если она «решит пойти на зачистку Донбасса». Соответствующий прогноз высказал некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

«Если Украина решит пойти на зачистку Донбасса, то Донбасс выиграет эту войну. И мы увидим в Киеве Нюрнбергский процесс. И все виновники украинской власти будут на виселицах или пожизненно в тюрьмах сидеть», — предсказал экс-парламентарий, выступая в эфире YouTube-канала «Вольная улица».

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео из района боестолкновения под городом Мариуполем, снятое из окопа Вооруженных сил Украины.