TG-канал «Сводки ополчения Новороссии» разместил видео из района боя под Мариуполем, снятое из окопа армии Украины

Появилось видео из района боестолкновения под городом Мариуполем в Донбассе, снятое из окопа Вооруженных сил Украины. Данный ролик разместил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».
«Бой под Мариуполем. Видео с украинских позиций», — прокомментировал запись TG-канал.
Подробности столкновения в процитированной публикации не приводятся. При этом в другом посте канала отмечается, что поступают сведения о возможном прорыве ВСУ на Мариупольском направлении.
Ранее в понедельник сообщалось, что портал «Русская весна» выложил видео с горящим грузовиком киевских войск, уничтоженным бойцами республик Донбасса.