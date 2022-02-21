TG-канал «Сводки ополчения Новороссии» разместил видео из района боя под Мариуполем, снятое из окопа армии Украины

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21 февраля 2022, 08:39

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Появилось видео из района боестолкновения под городом Мариуполем в Донбассе, снятое из окопа Вооруженных сил Украины. Данный ролик разместил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Бой под Мариуполем. Видео с украинских позиций», — прокомментировал запись TG-канал.

Подробности столкновения в процитированной публикации не приводятся. При этом в другом посте канала отмечается, что поступают сведения о возможном прорыве ВСУ на Мариупольском направлении.

Ранее в понедельник сообщалось, что портал «Русская весна» выложил видео с горящим грузовиком киевских войск, уничтоженным бойцами республик Донбасса.