Сайт «Русская весна» выложил видео с горящим грузовиком ВСУ, уничтоженным бойцами республик Донбасса

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21 февраля 2022, 08:14

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Опубликовано видео, где запечатлен горящий грузовик Вооруженных сил Украины, который уничтожили бойцы самопровозглашенных республик Донбасса. Ролик разместил портал «Русская весна».

Согласно имеющейся информации, на видео попал автомобиль ЗиЛ-131. Транспортное средство ВСУ было поражено у контрольного пункта въезда-выезда «Счастье», цитирует «Русская весна» украинские источники.

В последние дни в зоне военного конфликта в Донбассе фиксируется резкое обострение обстановки. Ранее сообщалось, что телеканал «Звезда» выложил кадры ликвидации ракетой ДНР огневой точки киевских сил, с которой обстреливалось гражданское население.