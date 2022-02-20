Телеканал «Звезда» опубликовал видео уничтожения ракетой ДНР огневой точки ВСУ, которая обстреливала мирное население

Появилось видео уничтожения ракетой ДНР огневой точки Вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданское население. Ролик опубликовал российский телеканал «Звезда».
«Армия ДНР ответным пуском ракеты уничтожила огневую точку, с которой велись обстрелы по мирным жителям Донбасса», — прокомментировал кадры Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».
В каком районе Донбасса была сделана данная запись, не уточняется.
Ранее сегодня сообщалось, что журналист Евгений Поддубный выложил видео с места на окраине Донецка, где ночью произошло боестолкновение между спецназом ДНР и украинскими диверсантами.