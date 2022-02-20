Телеканал «Звезда» опубликовал видео уничтожения ракетой ДНР огневой точки ВСУ, которая обстреливала мирное население

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20 февраля 2022, 18:04

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения ракетой ДНР огневой точки Вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданское население. Ролик опубликовал российский телеканал «Звезда».

«Армия ДНР ответным пуском ракеты уничтожила огневую точку, с которой велись обстрелы по мирным жителям Донбасса», — прокомментировал кадры Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

В каком районе Донбасса была сделана данная запись, не уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Евгений Поддубный выложил видео с места на окраине Донецка, где ночью произошло боестолкновение между спецназом ДНР и украинскими диверсантами.