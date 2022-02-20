Военкор Поддубный выложил видео с места на окраине Донецка, где ночью произошел бой спецназа ДНР с украинскими диверсантами

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20 февраля 2022, 15:00 Источник: Telegram-канал Евгения Поддубного

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео с места на окраине Донецка, где ночью произошел бой между спецназом самопровозглашенной ДНР и украинскими диверсантами. Ролик появился в Telegram-канале журналиста.

Согласно информации, распространенной министерством государственной безопасности ДНР, на территории Киевского района столицы республики была блокирована украинская диверсионно-разведывательная группа. Известно, что в результате боестолкновения с диверсантами получили ранения двое спецназовцев.

Военкор Евгений Поддубный выложил видео с места, где случился ночной инцидент.

«Судя по тому, что осталось на месте, в доме скрывалось минимум два стрелка, использовали калибр 5.45, бодались вяло. Дом недостроенный, на окраине. По обстановке группа скрывалась там недолго», — отметил Поддубный в публикации в своем Telegram.

Ранее сегодня сообщалось, что силы ДНР уничтожили до пяти киевских военных и разбили технику противника в ходе субботнего боя в районе Светлодарской дуги.