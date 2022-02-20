Силы ДНР уничтожили до пяти военных Украины и разбили технику противника во время субботнего боя в районе Светлодарской дуги

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20 февраля 2022, 14:15 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Силы непризнанной ДНР уничтожили до пяти украинских военнослужащих и разбили технику противника в ходе субботнего боестолкновения в районе Светлодарской дуги. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Светлодарка. После вчерашнего боя у укров есть потери большие — до пяти 200-х. Плюс разбита техника, попали по блиндажу. Был взрыв боекомплекта», — привел TG-канал сообщение ополченца с позывным «Вымпел».

Ранее политолог Евгений Сатановский допустил возможность американской провокации со взрывом на Чернобыльской АЭС с целью втянуть Россию в вооруженный конфликт на Украине.