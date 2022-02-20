Сатановский допустил вероятность провокации США со взрывом на Чернобыльской АЭС с целью втянуть Россию в войну на Украине

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20 февраля 2022, 12:19

Чернобыльская АЭС, Anatolii Stepanov / globallookpress.com

Отечественный политолог Евгений Сатановский допустил вероятность провокации Соединенных Штатов со взрывом на Чернобыльской АЭС с целью втянуть Россию в военный конфликт на территории Украины. Своей точкой зрения эксперт поделился в Telegram.

По мнению Сатановского, Вашингтону нужно «Россию втянуть в войну, нейтрализовав». Аналитик полагает, что с этой целью американцы могут организовать провокацию на Украине.

«Сценарии тут могут быть самые разные, включая применение химического оружия, взрыв на саркофаге Чернобыльской АЭС с его последующей разгерметизацией, рукотворная авария с масштабным сбросом воды на крупной украинской ГЭС или крупный взрыв (серия взрывов) в Киеве», — написал Евгений Сатановский.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший командир ополченцев непризнанной ДНР Игорь Стрелков призвал Россию атаковать офис президента Владимира Зеленского и разгромить армию Украины вместе с ее государственностью.