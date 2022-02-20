Игорь Стрелков призвал Россию атаковать офис Зеленского и разгромить ВСУ вместе с государственностью Украины

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20 февраля 2022, 11:33

Учения армии России, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков призвал Российскую Федерацию атаковать офис президента Владимира Зеленского и разгромить Вооруженные силы Украины вместе с ее государственностью.

По мнению Стрелкова, военный конфликт РФ с соседней страной неизбежен, поэтому надо «ударить первым». Экс-командир ополченцев отметил, что операцию против Украины следует начать «с ударов по штабам, по узлам связи, по иным военно-политическим центрам, которые отвечают за ситуацию». Игорь Стрелков полагает, что в числе прочих объектов нужно атаковать офис президента Владимира Зеленского, расположенный на Банковой улице в Киеве.

«То есть, по большому счету, надо, не стесняясь, бить прямо по Банковой, причем, определившись, что там кто-то находится, а не просто по пустому дому», —подчеркнул Стрелков в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».

Бывший командир указал, что в результате действий России «украинская армия должна быть разгромлена вместе с украинской государственностью».

Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернете опубликовали видео ночного боя спецназа ДНР с украинской диверсионной группой, блокированной в Донецке.