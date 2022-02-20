Опубликовано видео ночного боя спецназа ДНР с украинской диверсионной группой, блокированной в Донецке

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20 февраля 2022, 10:43

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Опубликовано видео ночного боя спецназа самопровозглашенной ДНР с украинской диверсионной группой, блокированной в Донецке. Ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Согласно информации, распространенной министерством безопасности ДНР, на территории Киевского района столицы республики некоторое время назад была блокирована диверсионно-разведывательная группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций. Ночной бой с диверсантами был снят на видео, которое размещено в сети.

Ранее в воскресенье военный корреспондент Георгий Медведев сообщил, что бойцы армии Украины на рассвете попытались прорвать фронт в ЛНР.