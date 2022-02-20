Военкор Георгий Медведев: бойцы армии Украины на рассвете попытались прорвать фронт в самопровозглашенной ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на рассвете попытались прорвать фронт в самопровозглашенной ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Георгий Медведев.
«На рассвете ВСУ предприняли попытку прорыва линии фронта. При массированной поддержке артиллерии вражеская группа пыталась уничтожить один из наблюдательных постов защитников республики», — написал Медведев.
Он добавил, что параллельно ВСУ открыли огонь по селу Пионерское. Согласно предварительным сведениям, в результате погибли двое мирных жителей.
Ранее сегодня Народная милиция ЛНР заявила, что украинские десантники понесли потери и отступили после боестолкновения в районе Пионерского.