Народная милиция ЛНР: десантники ВСУ понесли потери и отступили после боя в районе села Пионерское

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20 февраля 2022, 09:32

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Десантники Вооруженных сил Украины понесли потери и отступили после боя в районе села Пионерское, подконтрольного ЛНР. Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном Народной милицией непризнанной республики.

Народная милиция проинформировала, что сегодня около 5.20 военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались атаковать позиции ЛНР в районе села Пионерское с форсированием реки Северский Донец.

«В результате боестолкновения противник понес потери и отступил», — отмечается в заявлении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бойцы ДНР ударили из установок «Град» по украинским силам в районе Светлодарской дуги.