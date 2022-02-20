Бойцы ДНР ударили «Градами» по военным ВСУ в районе Светлодарской дуги и разбили их наблюдательный пункт и блиндажи

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20 февраля 2022, 08:49

РСЗО «Град», MOD Russia / globallookpress.com

Бойцы самопровозглашенной ДНР ударили из реактивных систем залпового огня «Град» по военным Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги и разбили наблюдательный пункт и блиндажи противника. Такую информацию выложил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«В районе Светлодарки у укров разбиты наблюдательный пункт и блиндажи. У них есть потери в живой силе и технике, мы отработали “Градами” по ним», — процитировал TG-канал ополченца с позывным «Вымпел».

Ранее в воскресенье сообщалось, что военные ДНР не смогли сбить украинский беспилотник Bayraktar TB2, появившийся в небе над Донецком.