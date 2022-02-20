Военные ДНР не смогли сбить появившийся в небе над Донецком украинский дрон Bayraktar TB2

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20 февраля 2022, 08:24

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Военные самопровозглашенной ДНР не смогли сбить появившийся в небе над Донецком украинский беспилотник Bayraktar TB2. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

TG-канал написал, что накануне вечером в воздушном пространстве над Донецком был обнаружен Bayraktar TB2. Силы ПВО ДНР открывали огонь по дрону из зенитных установок, однако поразить его не удалось. Аппарат смог улететь.

Процитированный каналом ополченец «Сармат» объяснил это тем, что бойцам республики не разрешили атаковать Bayraktar TB2 «нормальными спецсредствами.

Ранее сообщалось, что во время субботних боестолкновений на линии фронта в Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.