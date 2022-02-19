Двое украинских военных погибли и еще четверо получили ранения в ходе субботних боев на линии фронта с силами республик Донбасса

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19 февраля 2022, 19:43

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и еще четверо получили ранения во время субботних боев на линии фронта с подразделениями самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Двое украинских военных погибли и еще четверо получили ранения в ходе сегодняшних боев на линии соприкосновения», — говорится в процитированной публикации.

TG-канал пишет, что данная информация была подтверждена штабом силовой операции Киева на территории Донбасса.

Ранее в субботу появилось сообщение о том, что украинские спецслужбы готовили подрыв колонны с эвакуирующимися в Россию жителями ЛНР.