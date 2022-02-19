WarGonzo: украинские спецслужбы готовили подрыв колонны с эвакуирующимися в Россию жителями ЛНР

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19 февраля 2022, 17:51

Сотрудник украинских спецслужб, Str / globallookpress.com

Украинские спецслужбы готовили подрыв колонны с жителями ЛНР, эвакуирующимися из самопровозглашенной республики на территорию Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Из Луганска сообщают, что под одним из мостов по трассе, которая используется для эвакуации мирного населения в Россию, было обнаружено самодельное взрывное устройство», — информирует WarGonzo.

В последние дни в зоне вооруженного конфликта в Донбассе фиксируется резкое обострение ситуации. Ранее в субботу стало известно, что на окраинах города Докучаевска произошло боестолкновение между силами ДНР и военными Украины.