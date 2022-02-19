На окраинах Докучаевска в Донбассе вспыхнул бой между силами ДНР и украинскими военными

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19 февраля 2022, 17:34

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На окраинах города Докучаевска, расположенного на территории Донбасса, вспыхнул бой между силами ДНР и украинскими военными. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«В Докучаевске на протяжении всего дня слышны звуки обстрела с украинской стороны. Идет суровый бой на окраинах», — говорится в процитированном посте.

Также TG-канал сообщил, что артиллерийские бои идут в районах Дебальцево и Светлодарска. Согласно имеющимся сведениям, применяются реактивные системы залпового огня.

Ранее сегодня стало известно, что артиллерия непризнанной ДНР в ходе контрбатарейной стрельбы уничтожила начальника разведки батальона 30-й бригады армии Украины.