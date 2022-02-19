Артиллерия ДНР в ходе контрбатарейной стрельбы уничтожила начальника разведки батальона 30-й бригады армии Украины

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19 февраля 2022, 15:16

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Артиллерия самопровозглашенной ДНР в ходе контрбатарейной стрельбы уничтожила начальника разведки батальона 30-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«От ответного огня в районе поселка Мироновский погиб капитан Сидоров, начальник разведки 3-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Капитан давал цели для украинской артиллерии и за это поплатился жизнью», — пишет TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский дипломат Андрей Телиженко высказал мнение о том, что Соединенные Штаты планируют «заставить Зеленского переехать во Львов и там его просто поменять на Порошенко».