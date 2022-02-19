Дипломат Телиженко: США планируют «заставить Зеленского переехать во Львов и там его просто поменять на Порошенко»

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19 февраля 2022, 14:20 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Bahmut / globallookpress.com

Соединенные Штаты планируют «заставить Зеленского переехать во Львов и там его просто поменять на Порошенко». Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ озвучил дипломат, бывший сотрудник киевского посольства в Вашингтоне Андрей Телиженко.

По его мнению, американский лидер Джо Байден придумал стратегию переезда посольства своей страны из Киева во Львов, чтобы там вести переговоры с Владимиром Зеленским о смене президента Украины.

«План со стороны Вашингтона уже запущен. Для того, чтобы заставить Зеленского переехать во Львов и там его просто поменять на Порошенко», — отметил Телиженко.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков заверил, что военный конфликт между Россией и Украиной невозможен.