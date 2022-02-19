Политолог Марков: война России и Украины невозможна, у Москвы конфликт с «иностранными хозяевами киевского режима»

Военное столкновение между Российской Федерацией и Украиной невозможно, у Москвы конфликт с «иностранными хозяевами киевского режима». Об этом написал в Telegram отечественный политолог Сергей Марков.
В своей публикации он выразил уверенность в том, что война РФ и Украины невозможна.
«У России конфликт с киевским режимом, который контролируется внешним центром управления и который не служит народу своей страны, а служит интересам тех стран, которые контролируют киевский режим и используют его для нанесения максимально возможного ущерба России. Вот с этими иностранными хозяевами киевского режима у России есть конфликт», — отметил Марков.
Эксперт пояснил, что под «иностранными хозяевами» подразумевает Соединенные Штаты и их союзников.
Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Юрий Дудкин выступил с утверждением, согласно которому американский президент Джо Байден «отдал приказ» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наступать на непризнанные республики Донбасса.