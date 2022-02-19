Украинский политолог Дудкин: Байден «отдал приказ» Зеленскому наступать на ДНР и ЛНР

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19 февраля 2022, 10:53 Источник: «Украина.ру»

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras / Pool via CNP / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден «отдал приказ» президенту Украины Владимиру Зеленскому наступать на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С таким утверждением выступил киевский политолог Юрий Дудкин.

«Начинается горячая фаза. По приказу Байдена Зеленский вынужден наконец… Хотелось ему еще затянуть. Не получатся. Все. Байден отдал приказ наступать на Донбасс», — заявил Дудкин.

В последние дни в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины фиксируется резкое обострение ситуации. Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Владимир Евсеев предсказал, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, «если будет масштабная война в Донбассе».