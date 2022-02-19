Аналитик Евсеев: Россия признает ДНР и ЛНР, «если будет масштабная война в Донбассе»

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19 февраля 2022, 08:21 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «если будет масштабная война в Донбассе». Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ озвучил отечественный аналитик Владимир Евсеев.

Эксперт напомнил, что признание Москвой Абхазии и Южной Осетии произошло после вооруженного конфликта, разгоревшегося в августе 2008 года. По словам Евсеева, «если будет масштабная война в Донбассе, то Россия признает ДНР/ЛНР и может заключить с ними те соглашения, которые есть с Абхазией и Южной Осетией».

Ранее в субботу сообщалось, что бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский предрек Донецку не более двух суток осады в случае наступления украинской армии.