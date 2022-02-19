Экс-комбриг ДНР Ходаковский предрек Донецку не более двух суток осады в случае наступления армии Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2022, 08:05

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» самопровозглашенной ДНР, предрек Донецку не более двух суток осады в случае наступления Вооруженных сил Украины.

Ходаковский разместил в своем Telegram публикацию, в которой расценил текущую ситуацию в Донбассе как критическую. По словам экс-комбрига, «вероятность войны очень высокая». Автор поста посоветовал представителям гражданского населения «прислушаться к рекомендациям правительства и выехать на время с территории».

«Кто чувствует себя спокойно и относительно защищенно в своих районах-местах проживания — принимайте решение самостоятельно. Думаю, что больше пары суток мы в осаде не останемся», — спрогнозировал Александр Ходаковский.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев отметил, что Киев планирует нанести «мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР».