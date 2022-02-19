Экс-депутат Рады Царев: Украина планирует нанести «мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР»

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19 февраля 2022, 07:34

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина планирует нанести «мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР». Об этом в своем Telegram-канале написал Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении экс-парламентария, украинский президент Владимир Зеленский в скором времени начнет наступательную операцию на территории Донбасса. По словам Царева, Киев намерен нанести «мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР».

«Планы сверстаны, задачи поставлены. Техника и личный состав готовы. Сценарий операции полностью одобрен Западом», — отметил автор поста.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места боя военных ДНР с украинскими спецназовцами, которые пытались проникнуть на территорию самопровозглашенной республики под Горловкой.