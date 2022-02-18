Появилось видео с места боя военных ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики под Горловкой

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18 февраля 2022, 17:14

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Появилось видео с места боя военных ДНР со спецназовцами Вооруженных сил Украины, пытавшимися проникнуть на территорию непризнанной республики под Горловкой. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Некоторое время назад Народная милиция ДНР распространила экстренное заявление, в котором говорится, что ее военнослужащие пресекли попытку проникновения диверсионной группы противника на территорию самопровозглашенного государства на Горловском направлении. Видео с места боестолкновения, в ходе которого погибли двое киевских силовиков, опубликовано в интернете.

Ранее сегодня стало известно, что реактивная артиллерия республик Донбасса уничтожила два опорных пункта ВСУ на Светлодарской дуге.