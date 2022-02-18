Реактивная артиллерия республик Донбасса сожгла два опорных пункта армии Украины на Светлодарской дуге

Реактивная артиллерия республик Донбасса сожгла два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».
«У укров на Светлодарке больше нет 2 опорников, но есть 200-е! Прикурили им вчера реактивщики!» — говорится в публикации TG-канала.
Отмечается, что в результате ответного удара киевские военные уничтожили полевую кухню и два грузовика.
«Двое с ожогами поехали лечиться в Горловку. 200-х нет», — указывается в посте.
Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы ДНР ликвидировали двух спецназовцев из групп ВСУ, пытавшихся проникнуть на территорию самопровозглашенного государства под Горловкой.