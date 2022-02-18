Реактивная артиллерия республик Донбасса сожгла два опорных пункта армии Украины на Светлодарской дуге

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18 февраля 2022, 16:35

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Реактивная артиллерия республик Донбасса сожгла два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«У укров на Светлодарке больше нет 2 опорников, но есть 200-е! Прикурили им вчера реактивщики!» — говорится в публикации TG-канала.

Отмечается, что в результате ответного удара киевские военные уничтожили полевую кухню и два грузовика.

«Двое с ожогами поехали лечиться в Горловку. 200-х нет», — указывается в посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы ДНР ликвидировали двух спецназовцев из групп ВСУ, пытавшихся проникнуть на территорию самопровозглашенного государства под Горловкой.