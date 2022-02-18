Бойцы ДНР уничтожили двух спецназовцев из групп ВСУ, пытавшихся проникнуть на территорию республики под Горловкой

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18 февраля 2022, 15:33

Украинский военный в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы ДНР уничтожили двух спецназовцев из групп Вооруженных сил Украины, пытавшихся проникнуть на территорию непризнанной республики под Горловкой. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

В экстренном заявлении, сделанном Народной милицией, говорится, что ее военнослужащие пресекли попытку проникновения диверсионной группы противника на территорию ДНР на Горловском направлении.

Согласно имеющимся сведениям, наблюдатели ДНР выявили вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка перемещение двух групп специального назначения ВСУ. По диверсантам был отрыт огонь. Потеряв не менее двух человек убитыми и не менее трех — ранеными, киевские военные отступили.

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ЛНР заявила, что украинская армия готовит прорыв обороны у Светлодарской дуги.