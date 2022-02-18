Народная милиция ЛНР: армия Украины готовит в Донбассе прорыв обороны у Светлодарской дуги

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18 февраля 2022, 14:15

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины готовят в Донбассе прорыв обороны у Светлодарской дуги. Об этом говорится в заявлении, распространенном некоторое время назад Народной милицией самопровозглашенной ЛНР.

«По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки “Север” для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам», — отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший руководитель украинского Минобороны Виталий Радецкий спрогнозировал, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом российские танки «спокойно пойдут в наступление» после удара ВКС РФ.