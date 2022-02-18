Экс-министр обороны Украины Радецкий: в случае войны российские танки «спокойно пойдут в наступление» после удара ВКС РФ

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18 февраля 2022, 10:43

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В случае войны российские танки «спокойно пойдут в наступление» на территории Украины после удара ВКС РФ. Такой прогноз озвучил Виталий Радецкий, бывший глава украинского Минобороны.

По словам Радецкого, если разгорится вооруженный конфликт с соседней страной, сначала киевские войска атакует авиация.

«А после этого только пойдут танки, о которых говорят, что сегодня непогода влияет. Ничего не влияет — и БТР, и боевые машины пехоты, и танки после бомбо-штурмового удара Воздушно-космических сил спокойно пойдут в наступление», — предрек процитированный «ПолиНавигатором» экс-министр.

Ранее в пятницу сообщалось, что у расположенного на севере ЛНР населенного пункта Золотое-5 вспыхнул бой. Военные непризнанной республики в ходе ответной атаки уничтожили минометную позицию армии Украины.