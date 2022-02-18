У Золотого-5 на севере ЛНР разгорелся бой, военные республики ответным ударом уничтожили минометную позицию ВСУ

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18 февраля 2022, 08:41

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

У расположенного на севере ЛНР населенного пункта Золотое-5 разгорелся бой, военные самопровозглашенной республики ответным ударом уничтожили минометную позицию Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«У Золотого-5 мощный бой. Наши ответкой сожгли минометную позицию ВСУ. В стороне Попасной зарево и детонации», — написал TG-канал утром в четверг.

Ранее украинский политический эксперт Владимир Воля высказал точку зрения, согласно которой все идет к тому, что Российская Федерация признает независимость республик Донбасса и будет оказывать им военную помощь.