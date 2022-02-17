Украинский политолог Воля: все идет к тому, что Россия признает ДНР и ЛНР и будет оказывать им военную помощь

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17 февраля 2022, 16:56 Источник: «ПолитНавигатор»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Все идет к тому, что Российская Федерация признает независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР и будет оказывать им военную помощь. Соответствующую точку зрения высказал украинский политолог Владимир Воля.

Он отметил, что «тема поставок вооружений в ЛДНР как паритетный ответ на поставки вооружений Западом в Украину уже несколько недель активно обсуждается депутатами российской Госдумы, сенаторами и другими политиками». Воля указал, что без официального признания республик Москвой такие поставки будут выглядеть как вмешательство во внутренний конфликт в соседней стране.

«Все идет к тому, что ЛДНР будут признаны Россией, им будут оказывать военную помощь — так, чтобы это не было вмешательством во внутренний конфликт в Украине», — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран ополчения ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы Народной милиции республики готовы контратаковать киевские силы.