Ветеран ЛНР Марочко: бойцы Народной милиции готовы контратаковать армию Украины

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17 февраля 2022, 16:30 Источник: «ПолитЭксперт»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы Народной милиции ЛНР готовы контратаковать Вооруженные силы Украины. Об этом заявил ветеран ополчения самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

Он прокомментировал для журналистов сегодняшнее обострение в зоне конфликта в Донбассе. По словам Марочко, по состоянию на 10.30 было зафиксировано двадцать обстрелов территорий ДНР и ЛНР.

Собеседник «ПолитЭксперта» отметил, что «Бойцы Народной милиции настроены очень решительно и готовы к проведению контратаки».

«Если ситуация будет развиваться в таком же ключе, как сейчас, мы будем вынуждены оттеснить украинские войска на расстояние, которое не позволит им обстреливать крупные города и территорию ЛНР. Я уверен, в Донецкой Народной Республике поступят аналогичным образом», — сказал Андрей Марочко.

Ранее в четверг сообщалось, что разведка ДНР получила информацию, согласно которой Украина готовится эвакуировать офис президента Владимира Зеленского во Львов в случае контрнаступления сил республик Донбасса.