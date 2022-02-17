Разведка ДНР: Украина готовится эвакуировать офис Зеленского во Львов в случае контрнаступления сил республик Донбасса

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17 февраля 2022, 14:02

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украина готовится эвакуировать офис президента Владимира Зеленского во Львов в случае контрнаступления сил республик Донбасса. Такая информация оказалась в распоряжении разведки непризнанной ДНР.

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств», — заявил спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По его словам, эвакуация готовится на случай перехода подразделений республик Донбасса в контрнаступление «для освобождения Украины от нацистов».

Как сообщалось ранее в четверг, советник руководителя МИД ЛНР Родион Мирошник отметил, что режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» киевскими войсками.