Советник главы МИД ЛНР Мирошник: режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» военными Украины

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17 февраля 2022, 11:18

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» Вооруженными силами Украины. Так ситуацию, сложившуюся на данный момент в зоне конфликта, охарактеризовал в своем Telegram советник главы МИД непризнанной ЛНР Родион Мирошник.

Некоторое время назад Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением об обострении ситуации в связи с обстрелами противником территорий, находящихся под контролем властей республики.

Кроме того, поступила информация о том, что сегодня утром ВСУ открывали огонь по позициям ЛНР. Обстрел велся на нескольких направлениях. Киевские военные применили, в частности, минометы и крупнокалиберные пулеметы.

«Режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья», — прокомментировал текущую обстановку в Донбассе Родион Мирошник.