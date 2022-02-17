Советник главы МИД ЛНР Мирошник: режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» военными Украины

Режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» Вооруженными силами Украины. Так ситуацию, сложившуюся на данный момент в зоне конфликта, охарактеризовал в своем Telegram советник главы МИД непризнанной ЛНР Родион Мирошник.
Некоторое время назад Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением об обострении ситуации в связи с обстрелами противником территорий, находящихся под контролем властей республики.
Кроме того, поступила информация о том, что сегодня утром ВСУ открывали огонь по позициям ЛНР. Обстрел велся на нескольких направлениях. Киевские военные применили, в частности, минометы и крупнокалиберные пулеметы.
«Режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья», — прокомментировал текущую обстановку в Донбассе Родион Мирошник.